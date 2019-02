Ponte Morandi, Toti: "Iniziata la demolizione, giorno simbolico"

Sanremo, 8 feb. (askanews) - L'avvio dei lavori di demolizione di quel che resta del Ponte Morandi a Genova è stato al centro dell'intervento del Governatore della Liguria Giovanni Toti a Sanremo.

"Questa mattina col Presidente del Consiglio abbiamo visitato il cantiere del Ponte Morandi dopo 178 giorni finalmente è cominciata la demolizione. Credo che sia un giorno simbolico non solo per Genova, ma per tutta l'Italia ma non riscatterà mai il dolore e che ci fa ricordare quelle 43 vittime e spero che per loro ci sia un ricordo durante questa edizione del Festival. che si rispettano i tempi e le promesse e che Genova può tornare a guardare al futuro con ottimismo".

Raccogliendo la richiesta del Governatore Toti, Baglioni ha detto che questo ricordo è importante perché è un evento che ci ha ferito tutti e tra oggi e domani vedremo di completare questo pensiero con una realizzazione effettiva.