Rugby, Parisse: Italia-Galles? Clima positivo, vogliamo vincere

Roma, 8 feb. (askanews) - L'Italia del rugby si prepara ad affrontare il Galles allo Stadio Olimpico a Roma sabato 9 febbraio, nel secondo turno del Sei Nazioni. Dopo la sconfitta per 33 a 20 contro la Scozia, il capitano Sergio Parisse racconta di una squadra comunque motivata e pronta.

"Credo che questa squadra ormai da un po' di tempo non si accontenta più di essere una squadra competitiva, il clima già da lunedì è stato molto positivo, vedere questo entusiasmo, resilienza di questo gruppo è eccezionale perché sappiamo che attorno a noi c'è tutto tranne che fiducia".

"Vogliamo vincere", dice Parisse, consapevole che la pressione è forte.

"Nessuno ha invitato l'Italia a giocare questo Sei Nazioni perché siamo un Paese bello dove si mangia bene e si può fare un bel weekend; in Italia in passato tanti giocatori hanno fatto cose grandi con questa maglia e hanno permesso all'Italia di partecipare a questo Sei Nazioni, lasciatemi dire, forse qualche partitina l'ho fatta anche io, in questi ultimi 15 anni credo che abbiamo anche dimostrato al mondo che siamo capaci di battere grandi squadre".