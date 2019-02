Sanremo, Baglioni verso la riconferma per il prossimo anno?

Sanremo, 8 feb. (askanews) - Per la verità noi non abbiamo parlato dell'anno prossimo, Teresa De Santis nella prima conferenza stampa congiunta ha detto: "Stiamo lavorando alla settantesima edizione, noi eravamo lì e non abbiamo capito il senso di "stiamo". È un discorso che nasce per curiosi fatti numerici... Non c'è due senza tre, in effetti vi garantisco, anche perché un direttore artistico dopo tre giorni puzza come l'ospite, potrebbe essere che una terza edizione sia di troppo, ma veramente io vorrei pensare a finire al mia carriera per come è cominciata, vediamo se si riesce a incastrare, ho un tour da fare e devo mantenere questo impegno" così Claudio Baglioni in conferenza stampa sull'ipotesi di una sua conferma per il terzo anno alla direzione artistica del festival di Sanremo.