Sanremo, Tony Hadley: "Arisa è una cantante fantastica"

Sanremo, 8 feb. (askanews) - "Farò un duetto con Arisa, che è una cantante fantastica, ha una voce pura e bellissima, molto dolce. Lei è assolutamente deliziosa, io canterò un po' in italiano e anche in inglese, andrà bene". Così Tony Hadley a poche ore dalla sua esibizione sul palco del Festival di Sanremo in duetto con Arisa.