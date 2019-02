Gilet gialli, scontri a Parigi. Un uomo perde una mano

Parigi, 9 feb. (askanews) - Per il 13esimo sabato consecutivo, i gilet gialli hanno iniziato a manifestare in ordine sparso in Francia. Scontri e violenzea Parigi dove diverse migliaia di dimostranti si sono radunati attorno a mezzogiorno agli Champs-Elysees, da dove è poi partito un corteo verso la Tour Eiffel, scandendo slogan contro la polizia. Un manifestante è stato portato dai servizi di soccorso in ospedale con una mano maciullata. Secondo un testimone, il manifestante è stato colpito da una "granata stinger" lanciata dalle forze dell'ordine mentre dei manifestanti stavano cercando di forzare la palizzata che protegge l'ingresso dell'Assemblea nazionale.