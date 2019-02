Ponte Morandi Genova, avanti i lavori di smontaggio

Genova, 9 feb. (askanews) - È iniziata stamani, intorno alle 8.30, la discesa della trave tampone del ponte Morandi a Genova. La velocità di discesa è di 5 metri all ora, per un'altezza di circa 43 metri. Per tutta la notte gli uomini impegnati nell operazione hanno svolto i lavori di taglio del pezzo del ponte. Sono previste 6-7 ore per vedere arrivare a terra il segmento del ponte, un impalcato di 36 metri per 18 che pesa 800 tonnellate.