Sanremo, Luis Fonsi: dopo "Despacido" vi presento l'album Vida

Sanremo, 9 feb. (askanews) - L'album "Vida" appena pubblicato, impegni in tv e tour estivi. Luis Fonsi, l'autore del tormentone "Despacido", è più impegnato che mai. "Sono felice di aver terminato il mio nuovo album, Vida, è un mix tra ballad romantiche e canzoni dance. Sono diversi mondi mescolati insieme in un unico album", ha spiegato il cantante portoricano, che questa sera si esibirà sul palco del festival di Sanremo in duetto con Eros ramazzotti

"Sono molto felice di cantare con Eros questa canzone questa sera e felice di partecipare a uno degli eventi musicali più importanti e leggendari del mondo".

Quanto al futuro.... "Ho appena finito l'impegno con The Voice in Spagna e Stati Uniti e ora a giugno inizierò il mio tour"