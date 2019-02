Brexit, Barnier: buona idea Corbyn, aspettiamo qualcosa da Londra

Bruxelles, 11 feb. (askanews) - Il capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, ha dichiarato che la proposta del leader dell'opposizione britannica Jeremy Corbyn per rilanciare i negoziati sul divorzio del Regno Unito dall'Unione europea "è interessante", ma che servono - e a Bruxelles aspettano - nuove idee da Londra.

"Qualcosa deve muoversi sul versante britannico", ha detto Barnier alla stampa dopo un incontro con il premier lussemburghese Xavier Bettel. "Stiamo aspettando chiarezza e movimento dal Regno Unito".

Pur sottolineando di non volere immischiarsi in questioni politiche interne, il negoziatore e altri funzionari Ue hanno preso in esame una lettera che il leader laburista Corbyn ha inviato alla premier Theresa May la settimana scorsa e che chiede un'unione doganale permanente.

"Rispetto il dibattito, rispetto i tempi del dibattito parlamentare e non voglio intervenire. Ho trovato, dico cosa penso, la lettera di Jeremy Corbyn interessante, nel tono e nella sostanza".

Michel Barnier deve incontrare in serata il ministro britannico per la Brexit (il terzo), il neo-nominato Stephen Barclay.