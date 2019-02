L'Italia del Rugby accanto a Telethon col capitano Sergio Parisse

Roma, 11 feb. (askanews) - Anche gli azzurri del rugby contro le malattie genetiche; il capitano Sergio Parisse ha registrato questo video a favore di Fondazione Telethon alla vigilia della sfida con il Galles. Un filmato a sostegno della ricerca di cui è protagonista il piccolo Patrizio, che insieme al padre Daniele, ex giocatore e amico del capitano azzurro, condivide la passione per il rugby, uno sport dove per fare meta serve il sostegno di tutta la squadra. Anche nella lotta contro le malattie genetiche rare serve il gioco di squadra, per questo FIR è scesa in campo a fianco di Fondazione Telethon per sensibilizzare sull importanza della ricerca per garantire un futuro migliore a chi affronta queste patologie.