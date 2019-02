Le star sul red carpet dei Bafta, trionfano Roma e La favorita

Roma, 11 feb. (askanews) - Le star sul red carpet dei Bafta, gli Oscar britannici assegnati a Londra. Ha trionfato "Roma" di Alfonso Cuaron, produzione Netflix, miglior film, miglior regia, fotografia e miglior film in lingua straniera.

Incetta di premi, sebbene non i due principali, anche per "La Favorita" di Yorgos Lanthimos: hanno vinto entrambe le attrici, Olivia Coleman e Rachel Weisz, miglior protagonista e non protagonista. Inoltre, il film si è aggiudicato Bafta per la sceneggiatura originale, i costumi, la scenografia, il trucco e il miglior film britannico. Infine "Bohemian Rhapsody" ha visto trionfare Rami Malek come miglior attore protagonista e si è portato a casa il miglior sonoro.

Sul tappeto rosso della cerimonia di premiazione hanno brillato le due attrici de "La favorita", Bradley Cooper e Rami Malek, Cate Blanchett e Salma Hayek.