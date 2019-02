Mazzolai (IIT): donne scienziate, con passione e determinazione

Roma, (askanews) - "Io lavoro nel campo della robotica, in particolare della robotica bioispirata. Di solito quando parliamo di robotica o di meccanica pensiamo siano discipline tipiche del genere maschile. In realtà nel mio laboratorio ci sono tantissime ragazze che lavorano in questo campo della robotica bioispirata. Sicuramente passione, determinazione sono aspetti importanti che le donne, non solo, ma sicuramente le donne mettono nel campo della ricerca. Questo serve spesso anche a superare gli ostacoli che possiamo trovare lungo il nostro percorso. Il mio consiglio quindi è di seguire sempre la passione che abbiamo nelle nostre ricerche, nei nostri studi e portare avanti le nostre idee con determinazione".

E' il messaggio di Barbara Mazzolai - direttrice del Centro di Micro-Biorobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Pontedera (Pisa), indicata nel 2015 tra le 25 persone più influenti al mondo per la robotica - nella Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015, che si celebra in tutto il mondo l'11 febbraio.