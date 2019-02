Salvini: è un voto abruzzese. M5S non temano, non cambia nulla

Roma, 11 feb. (askanews) - "Ho tutti i motivi per essere felice di questi mesi di attività di governo. E' un voto abruzzese, non penso che gli amici M5S debbano temere qualcosa, per quel che mi riguarda non cambia nulla, è bizzarro vedere festeggiare il Pd che è arrivato secondo, non si è mai visto in una competizione politica o sportiva qualcuno che esulta perché viene stra-battuto, Molise, Friuli, Trento, Bolzano, Abruzzo, sono realtà dove governava il Pd e ora non governa più. Ognuno si accontenta, va bene così".

Così Matteo Salvini ha commentato i risultati del voto in Abruzzo con la vittoria del centrodestra e la pesante sconfitta M5S.

"Dicevo già prima del voto che non sarebbe cambiato nulla per il governo e ribadisco che sarà così: se uno volesse sommare i voti Lega e M5S c'è comunque sostanzialmente la maggioranza degli abruzzesi, fossi nei Cinquestelle non sarei preoccupato - ha ribadito Salvini - è un dato amministrativo regionale che conferma quello di 5 anni fa".