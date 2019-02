Salvini: l'oro di Bankitalia è degli italiani, non è in prestito

Roma, 11 feb. (askanews) - "Non è un dossier che sto seguendo, è un'idea interessante, so che c'è una proposta di legge che secondo me dovrà ribadire ciò che per me è scontato, cioè che l'oro della Banca d'Italia è degli italiani, non è in prestito, è di proprietà degli italiani. Se si trova in depositi all'estero per quanto mi riguarda resta lì, si può far custodire come si vuole ma è di proprietà dei cittadini italiani".

Così ha risposto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sull'ipotesi di utilizzare l'oro di Banca d'Italia per evitare l'aumento dell'Iva.