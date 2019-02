Champions, Di Francesco: importante non prendere gol e attaccare

Roma, 12 feb. (askanews) - "Puoi avere grandi gambe, ma se poi ti tremano vai in difficoltà. La capacità sta anche nel preparare le partite in un certo modo e certi giocatori ti aiutano a prepararle meglio. Uniamo le due cose, perché senza corsa non si va da nessuna parte".

Così l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della partita contro il Porto ricordando che è importante ritrovare l'entusiasmo, soprattutto in Champions League. "E' fondamentale in questa partita in casa dovremo fare una grande prestazione sotto quest'aspetto per mantenere inviolata la nostra porta specialmente in questa gara".