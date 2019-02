"Un angelo per me", il nuovo brano di Manuel Aspidi

Roma, 12 feb. (askanews) - Si intitola "Un angelo per me", il nuovo singolo di Manuel Aspidi, estratto da "Libero", il progetto musicale in uscita l'estate prossima. Il video ha già superato le 170 mila views.

In sole quattro settimane è alla posizione ottava della Classifica Emergenti top 40 e alla posizione 27 della Classifica Indipendenti Top 150.

Fanno parte del progetto Alan Clark (tastierista e arrangiatore storico dei Dire Straits), Phil Palmer (chitarrista, arrangiatore e produttore di fama mondiale) e Julian Victor Hinton (musicista, compositore e arrangiatore londinese che vanta collaborazioni prestigiose come Trevor Horn, Robbie Williams ecc.). Il progetto ha la direzione artistica della produttrice Numa Palmer.