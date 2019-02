2018 record per Alleanza Assicurazioni: al via "Stile Alleanza"

Genova, 13 feb. (askanews) - Si apre oggi una nuova fase per Alleanza Assicurazioni, dopo aver completato con successo il piano triennale di trasformazione della rete, che l'ha portata ad essere il primo network digitalizzato in Europa, e di innovazione dell'offerta assicurativa, con l'80% della nuova produzione a componente ibrida.

In occasione della convention annuale della compagnia, che si è svolta come da tradizione ai Magazzini del Cotone di Genova davanti ad una platea di 700 persone ed oltre 15 mila consulenti collegati in diretta streaming, è stato infatti lanciato "Stile Alleanza", un innovativo e distintivo modello di relazione, come spiega Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni..

"Si tratta - ha sottolineato - di un programma che intende sviluppare quello crediamo che sarà il nostro vantaggio cometitivo del futuro: e cioè quello di avere uno stile di relazione con il cliente che riesca a combianre tre cose: la tecnologia, tanta tecnologia multimediale e multicanale, per sviluppare relazione aumentata con il cliente; capacità di fornire consulenza di valore e quindi investimentiin competenze e formazione dei nostri consulenti assicurativi. E la terza cosa, a compendio delle prime due, è quella del tocco personale. Perché noi crediamo che i clienti vogliano tecnologia e consulenza, ma bisogna saper parlare anche all'emisfero destro del cervello e creare emozioni in qualche modo. E quindi quel tocco personale che faccia sentire il cliente al centro dell'attenzione, non un numero ma un individuo".

La convention genovese è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio del 2018, un altro anno da record per Alleanza Assicurazioni. "La compagnia cresce da quattro anni consecutivi e il 2018 è stato un anno estremamente positivo - ha ricordato Passero - La nostra nuova produzione di premi assicurativi è arrivata a 2,4 miliardi di euro, in crescita del 10% in un mercato che noi stimiamo abbia fatto il 3%. Questo ha consentito di portare il totale del volume premi della compagnia a oltre 5 miliardi, che era una barriera psicologica. Quindi oggi Alleanza è la quinta compagnia vita italiana e questo ci rende molto orgogliosi".

E il 2018 per Alleanza Assicurazioni è stato segnato anche da importanti iniziative, come ricorda l'amministratore delegato Davide Passero. "Il 2018 ha visto tante cose accadere in Alleanza però noi ricordiamo tre eventi molto importanti: il primo, il rinnovo del contratto nazionale di lavoro di Alleanza, che prevede un imponente piano di assunzione. Assumeremo 900 persone nel corso dei prossimi anni, trecento già a partire dal 2019. La seconda cosa imprtante accaduta nel 2018 è l'entrata in vigore della nuova normativa europea che impone al settore assicurativo di cambiare. Noi stiamo cambiando , pensiamo di essere bravi a cambiare, veloci, e quindi pensiamo di trarre vantaggio competitivo da questi cambiamenti. Il terzo evento memorabile è stato l'evento in 120 piazza italiane in contemporanea. Abbiamo portato 15mila bambini in una iniziativa di solidarietà di bambini a favore di bambini. Per questo programma "ora di futuro" proprio qua a Genova abbiamo inaugurato il primo centroche aiuterò 80 famiglie e 160 bambini nelle loro attività quotidiane".