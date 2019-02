A Palermo rapinava giovani donne nel portone di casa: arrestato

Palermo, 13 feb. (askanews) - Le vittime delle sue rapine erano donne colte di sorpresa in ascensore o nell'androne di casa. Ora un 49enne pregiudicato bagherese è finito in manette, arrestato dalla Polizia di Palermo. A suo carico sei rapite e 3 tentate in 4 mesi, sempre con le stesse modalità, cosa che ha portato gli inquirenti a propendere per un unico autore: seguiva giovani donne fino all'androne di casa dove poi le minacciava con un taglierino per ottenere denaro, oggetti personali e monili.

In un caso, l'uomo ha palpeggiato una vittima, e per questo è scattata anche l'accusa di violenza sessuale. Gli inquirenti sono risaliti a lui grazie ai suoi precedenti per reati simili, era già stato arrestato per questo lo scorso aprile.