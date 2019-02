Autonomia, Zaia: sono inguaribile ottimista. Troveremo un accordo

Roma, 13 feb. (askanews) - "Il 15 febbraio era un termine dato dal presidente del Consiglio per il confronto tecnico, posso dire che sul piano tecnico c'è tutto, oggi abbiamo una bozza. Ci sono dei punti sui quali non c'è ancora l'accordo però io sono un inguaribile ottimista e penso che alla fine troveremo un accordo". A spiegarlo è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che uscendo dalla Conferenza delle Regioni ha commentato la trattativa col Governo sull'autonomia.

"Non è una richiesta di Luca Zaia per quanto riguarda il Veneto, ma è una richiesta di più di 2 milioni 3.28mila di veneti e ricordo che le due forze di governo, Lega e Cinquestelle hanno sostenuto il referendum per il sì, hanno sottoscritto l'autonomia nel contratto di governo e lo hanno ribadito in più occasioni che l'autonomia si doveva fare".