F1, monoposto rosa e voglia di Pole, nasce SportPesa Racing Point

Milano, 13 feb. (askanews) - Con una monoposto rosa e blu nasce una nuova partnership in Formula 1 tra SportPesa, giovane società che opera nel settore della tecnologia e dell'entertainment, e la Racing Point, scuderia emergente di Formula 1.

Il lancio della nuova scuderia SportPesa Racing Point, con i piloti del team Sergio Perez e Lance Stroll, è stato trasmesso in diretta streaming dal Canada all'evento pre-stagione di presentazione alla stampa che si è svolto a Milano. SportPesa diventa così il principale sponsor del team.

Come nasce questa collaborazione? Lo abbiamo chiesto a Marcella Pellegrini, Marketing manager di Sport Pesa Italia: "Abbiamo scelto Racing point per una condivisione di storia e anche di ideali. Siamo nuovi nel mercato italiano e internazionale come lo è Racing point. Quindi un'avventura che abbiamo deciso, in questa nuova stagione di Formula uno, di iniziare assieme. Quindi gettando le basi per una nuova scuderia che si chiamerà SportPesa Racing Point, proprio per creare una partnership ancora più stretta con la scuderia".

Con il nuovo sponsor, la scuderia punta a crescere e competere per i primi posti in griglia di partenza. Ma di che cosa si occupa SportPesa?

"Sportpesa è un'azienda che sviluppa di tecnologia, si occupa anche di entertainment e in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, abbiamo anche una licenza per operare nel campo del betting, dove siamo operativi con il nostro sito Sportpesa.it. SportPesa è sempre impegnata nello sport, a tutti i livelli. Cerchiamo di sviluppare sempre quei progetti che possono dare qualcosa allo sport. E in questo senso le partnership che abbiamo a livello internazionale, con i club di premier league come l'Everton e club italiani come il Torino.

"Abbiamo un sito di news sportive a largo spettro, che sta avendo un ottimo sviluppo. Avendo questa presenza internazionale sul territorio riusciamo ad avere anche notizie legate ai club che arrivano dai nostri partner. Come sviluppatori di tecnologia stiamo lanciando una nuova app che comprenderà oltre a notizie sportive anche risultati e statistiche, che vanno a completare la parte di informazione".

Tutto pronto, quindi, per il grande circo della Formula 1.

"Cominciamo oggi, cominceranno i test la prossima settimana e poi fino al primo gran premo che sarà in Australia a Melbourne il 17 di marzo".