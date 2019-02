Il Papa a giornalisti di askanews: Lottate per il posto di lavoro

Roma, 13 feb. (askanews) - A conclusione dell'udienza generale, Papa Francesco si è avvicinato a salutare la delegazione di askanews presente nell'aula Paolo VI. "So che rischiate il posto di lavoro. Prego per voi e accompagno questo momento. Lottate, lottate per conservare il posto di lavoro" ha detto Bergoglio, che poi si è fermato ad accarezzare i bambini della delegazione ammirando i loro disegni.

"San Giuseppe lavoratore ci aiuti in questo momento. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo" ha concluso il Pontefice.