"Raffaele indemoniata". Nei guai per la gag su Satana

Non c'è pace per il festival di Sanremo. Una nuova polemica si è aperta in seguito a uno sketch di Virginia Raffaele, sul palco dell'Ariston, nella quale imitava il suono di un grammofono. A un certo punto si sente che la conduttrice pronuncia la parola Satana per cinque volte. Immediata la reazione di don Aldo Bonaiuto, responsabile del servizio nazionale anti-sette che si è detto "allibito" dalla performance della Raffaele. Anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha perso occasione per esprimersi. "Capisco e condivido le preoccupazioni espresse da don Aldo Buonaiuto. Non sottovalutiamo il problema delle sette sataniche, con tutti i problemi connessi. Ascoltiamo con attenzione gli esperti che ci aiutano a combattere il fenomeno".