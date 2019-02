Russia, Putin e Lukashenko sugli sci per allentare la tensione

Sochi, 13 feb. (askanews) - Una giornata di sci per allentare la tensione e per mostrarsi cordiali e sorridenti di fronte alle telecamere. I presidenti di Russia e Bielorussia, Vladimir Putin e Aleksander Lukashenko, si sono incontrati a Sochi per un colloquio bilaterale dopo settimane di tensione per una controversia sulle tariffe di gas e petrolio. Un'occasione anche per godersi qualche ora di svago sulle piste della località sul Mar Nero che ha ospitato le Olimpiadi invernali.