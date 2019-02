Anche la Terra ha un cuore, le immagini inedite dallo spazio

In occasione di San Valentino l'Agenzia spaziale europea (Esa) ha pubblicato alcuni video di luoghi del pianeta Terra visti dallo Spazio che hanno assunto la forma di un cuore per cause naturali. Un modo per celebrare la festa degli innamorati ma anche per lanciare un monito a tutta l'umanità: amare il pianeta significa prendersene cura. Le barriere coralline dell'Isola Moorea sono minacciate dall'inquinamento e dalla pesca, le acque del lago Strobel hanno un ecosistema molto particolare, mentre il Mar d'Aral in Kazakistan si sta pian piano prosciugando. I satelliti di Osservazione della Terra posso aiutare ad aiutarli.