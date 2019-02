Saviano: "Odio è indistinto. Non sei ricco? imperdonabile"

Roma, 12 feb. (askanews) - "L'odio è arrivato a essere indistinto. In questo Paese nessuno ti perdona l'esserti realizzato con le proprie forze, ti perdonano per esempio se sei ricco di famiglia". Così Roberto Saviano ospite a Che Tempo che fa. Poi, rivolgendosi a Fabio Fazio, lo scrittore ha continuato: "Tu non sei ricco di famiglia, i tuoi genitori facevano gli impiegati: è imperdonabile. Se tu sei ricco di famiglia in qualche modo chi ti osserva pensa sia una fortuna, se invece trovi una formula di realizzazione personale la domanda di chi ti guarda è: perché lui sì e io no?".