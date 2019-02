Cuori, palloncini e peluche, è San Valentino anche in Afghanistan

Roma, 14 feb. (askanews) - Nell'Afghanistan conservatore la maggior parte delle persone ignora e non festeggia il 14 febbraio, giorno di San Valentino, ma negli ultimi tempi soprattutto i giovani hanno iniziato a mostrare interesse per la festa degli innamorati sfidando le restrizioni della società islamica e l'idea che si tratti solo di un'usanza imposta dall'Occidente.

Alcuni negozi di Kabul si sono quindi attrezzati per vendere gadget a tema e per le strade sono spuntati palloncini, cuori, orsetti di peluche e soprattutto mazzi di fiori pronti per essere donati alla persona che si ama.