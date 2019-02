Il robot italiano Yape fa le consegne fino in Giappone

Milano, 14 feb. (askanews) - Il Giappone si affida alla tecnologia italiana. Yape, il sistema di consegne a guida autonoma nato in e-Novia, fabbrica di imprese, ha effettuato il suo primo test nella città di Minami Soma, nella prefettura di Fukushima, per conto delle Poste giapponesi, Japan Post: dopo un percorso ad ostacoli in ambito urbano, il robot made in Italy ha portato un pacco di riso fino alla soglia di casa di una coppia di anziani.

Yape è stato scelto dal Japan Post, attraverso il partner industriale Drone Future Aviation per testare un sistema di consegne autonome. Per tutto febbraio il robottino farà avanti e indietro fra gli edifici pubblici destinati agli sfollati del terremoto del 2011 mettendo a punto alcuni dettagli: dalle sospensioni adatte ad ogni tipo di fondo stradale, alla capacità di carico fino all'isolamento termico per la consegna del cibo. Se tutto andrà bene, i postini giapponesi del futuro potrebbero essere dei robot made in Italy.