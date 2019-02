In Italia boom di GiftCard, le prepagate dedicate allo shopping

Milano, 14 feb. (askanews) - In Italia è boom di GiftCard, carte prepagate che dai primi anni '90, complice il graduale exploit dell'e-commerce, hanno rivoluzionato il mercato delle compravendite nel mondo, sia dal punto di vista delle aziende sia, soprattutto, da quello dei consumatori. A introdurle nel nostro Paese, nel 2006, Epipoli, azienda leader nel settore del prepagato, fondata nel 2000 da Gaetano Giannetto che, dal 2017, ha acquisito Groupalia, primo operatore italiano di couponing.

"La Giftcard è una carta prepagata che incorpora del denaro che può essere speso all'interno dei punti vendita dell'azienda che le ha emesse - ha spiegato - le troviamo in 50mila punti vendita in Italia nei negozi della grande distribuzione, come Esselunga e Carrefour o nei negozi multimediali come Feltrinelli e Mondadori e in tantissimi punti vendita al dettaglio".

Dopo l'acquisto, la card - che non è ricaricabile - viene attivata e da quel momento può essere usata per fare un regalo o direttamente per fare acquisti, entro i limiti della somma nominale, sia online sia nei negozi veri e propri.

"Soddisfa due esigenze del consumatore, la possibilità di scegliere quando effettuare l'acquisto e cosa scegliere all'interno dell'assortimento che viene offerto dall'azienda che ha emesso la carta".

Dopo 13 anni dall'introduzione in Italia, sono oltre 250 le aziende che trovano posto nel catalogo di Epipoli che, con più di 50mila punti vendita, di cui oltre 5mila nel canale della Grande distribuzione, detiene l'85% di quota di mercato del settore.

"Introdurre le Giftcard in Italia è stato un esercizio molto complesso ma ci ha portato dei grandissimi risultati - ha concluso Giannetto - siamo l'azienda che ha introdotto in Europa continentale la prima carta prepagata Mastercard che si compra all'interno dei punti vendita, proprio perché l'innovazione è stata l'elemento portante della nostra azienda. Tra le diverse innovazioni, l'ultima a cui posso fare riferimento è la carta carburante prepagata che permette di essere utilizzata su 21mila stazioni di servizio con l'emissione di un'unica fattura elettronica alla fine del mese".

Le card di ogni tipo, da quelle per il carburante, ai ristoranti, alle librerie o alle palestre possono essere acquistate anche online attraverso il portale MyGiftCard.it che, ad oggi, è il più grande e completo store digitale italiano.