Salvini: comunità romena è la più integrata e numerosa in Italia

Roma, 13 feb. (askanews) - "Ringrazio il popolo romeno per il contributo dato alla nostra comunità. È la comunità più numerosa e integrata in Italia. Il mio lavoro è ogni giorno tutelare la stragrande maggioranza dei romeni per bene isolando coloro che rischiano di minare questa percezione. Sto lavorando perché tutti colgano la presenza e la differenza. Molti sono fratelli e sorelle", ha detto il vicepremier Matteo Salvini all'ambasciata di Romania durante il suo discorso in occasione del ricevimento per il semestre di presidenza Ue della Romania.