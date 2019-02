Space Hotels: 2018 positivo, Usa +8,47%. Un successo al femminile

Milano, 14 feb. (askanews) - Incremento del fatturato complessivo del 1,37% rispetto al 2017, nuove affiliazioni, forte espansione sui segmenti Usa e Mice: sono alcuni dei risultati concreti con il quali il Gruppo Space Hotels si è presentato alla Bit di Milano e sui quali continua a tessere e ad ampliare la sua rete di alberghi e attività.

Le nuove affiliazioni - come ha ricordato Lidia Rescigno direttore generale di Space Hotels - sono Bonotto Hotel & Apartments di Desenzano del Garda, e le altre due recenti new entry dell'hotel Stendhal e dello Stendhal Luxury Suites di Roma. Per quanto riguarda invece i risultati economici va messo in evidenza che il dato complessivo, solo apparentemente piccolo, è davvero importante: primo perché è una crescita che si riconferma nel periodo. Poi perché dietro di essi ci sono due forti spinte da interpretare come vere e proprie nuove linee strategiche: la forte crescita del mercato statunitense a 8,47%, frutto di scelte mirate anche sui collaboratori, e il consolidamento sui Meeting e gruppi a +7.17%.

Ma i risultati dell'ottimo lavoro sul 2018 non si vedono solo nei numeri. Quattro strutture affiliate a Space Hotels sono indicate tra i migliori alberghi del mondo nel Travellers' Choice di Tripadvisor. Vale la pena sottolineare però che il successo del gruppo è da ricercare senz'altro anche nella composizione e nella competenza del suo team, tutto al femminile.

Spece Hotels guarda infine al 2019 come anno di ulteriore sviluppo e consolidamento: tra gli obiettivi in agenda ci sono l'ampliamento della rete di affiliati così da coprire tutti i capoluoghi italiani, la completa riorganizzazione del sito prevista per il terzo trimestre, e il passaggio ad una nuova piattaforma tecnologica nel trimestre successivo. Ma c'è da scommettere che le novità non si fermeranno di certo qui.