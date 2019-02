Una grande mostra ad Amsterdam per celebrare Rembrandt

Milano, 13 feb. (askanews) -

Milano, 13 feb. (askanews) - Per celebrare i 350 anni dalla morte di Rembrandt si apre il 15 febbraio al Rijksmuseum di Amsterdam una grande mostra intitolata "All The Rembrandts". Per la prima volta in assoluto il museo mostra tutte le opere dell'artista olandese vissuto nel XVII secolo presenti nella sua collezione. Contemporaneamente e in una sola mostra. Si tratta di ben 22 dipinti, 60 disegni e 300 stampe da ammirare.

Il Rijksmuseum possiede la più grande collezione di Rembrandt al mondo. Ma tante di queste opere raramente sono esposte.

"La luce fa sbiadire i disegni, quindi non li esponiamo quasi mai. Una mostra del genere non si vedrà di nuovo in questa generazione", ha spiegato Taco Dibbits, direttore del Rijksmuseum.

Per questo motivo la mostra è un occasione unica per ammirare al contempo i suoi autoritratti intimi, le grandiose scene, come i "Sei sindaci dei drappieri di Amsterdam" (+++00.45+++), e gli straordinari schizzi.

"Rembrandt potrebbe essere considerato il primo instagrammer per come ha catturato nella sua opera la propria vita - ha aggiunto Dibbits - Nessun artista aveva realizzato tanti autoritratti prima di lui. Ha dipinto la famiglia, gli amici, le strade, la campagna e ci ha persino mostrato la sua stanza, dove la moglie si trovava a letto malata".