Federica Carta dopo Sanremo più soddisfatta che mai

Milano, 15 feb. (askanews) - Giovane ma con le idee chiare, è salita sul palco di Sanremo insieme a Shade con "Senza Farlo Apposta" con cui si è piazzata diciottesima, Federica Carta però si dice soddisfatta della sua esperienza sul palco dell'Ariston.

"Io sono molto soddisfatta; in realtà mi sono divertita, l'ho affrontata forse nel migliore dei modi, senza troppe aspettative e senza troppe ansie".

Della classifica finale non si cura: il suo singolo ha oltre 5 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è nella top 5 della classifica Spotify.

"Sono consapevolmente piccola, ho 20 anni, ho tutta la vita davanti per rimanerci male, per prendere batoste, però so chi sono e capisco l'importanza di quello che mi sta capitando e che già mi è capitato, Sanremo è sempre stato il mio sogno fin da piccola e avere al mio fianco una persona come Shade, che è un collega e un amico pazzesco per me è stato essenziale. Per qualsiasi paranoia c'era lui che mi sosteneva e viceversa perchè non sempre essere più piccola è un limite".

Il 15 febbraio esce "Popcorn", il suo nuovo "7 tracks", che lei descrive come un regalo ai suoi fan.

"Questo comunque è un progetto intermedio, il disco vero e proprio uscirà dopo l'estate, mi piace pensare ai fan che sgranocchiano dei pop corn nell'attesa della seconda parte".

Per la cantante romana che si è fatta le ossa ad "Amici" ora inizia una stagione di concerti.

"Vogliamo spaccare ancora di più e abbiamo detto basta basi registrate facciamo tutto dal vivo, e sono contenta che la mia vita stia girando intorno alla musica".