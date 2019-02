In arrivo il film di Breaking Bad, sarà un sequel della serie tv

Milano, 15 feb. (askanews) - Cosa succede a Jesse Pinkman dopo il finale dell'ultima stagione di Breaking Bad? Il seguito della storia lo racconterà presto un film, trasmesso prima su Netflix e poi sul canale Amc. La notizia è ancora una indiscrezione riportata da siti come Hollywood Reporter e Variety, ma confermata da più fonti. Il film sarà scritto e prodotto da Vince Gilligan, l'autore della serie che racconta la storia della epica e tragica trasformazione di un professore di chimica in un produttore e trafficante di droga.

Non c'è ancora alcuna data di uscita, ma le riprese già sarebbero cominciate, a novembre, sempre nella zona di Albuquerque, in cui era ambientata la serie. Nome in codice "Greenbrier", secondo la descrizione ufficiale sarà "la storia di un uomo rapito e della sua ricerca della libertà". Il protagonista sarà dunque Pinkman, sempre interpretato da Aaron Paul, lasciato nelle mani dei neonazi. E Walter White, si rivedrà in qualche maniera? Per ora nessuna notizia di un eventuale coinvolgimento di Bryan Cranston.