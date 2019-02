L'appello di Patrick: aiutatemi a sconfiggere il tumore negli Usa

Bologna, 15 feb. (askanews) - "Questo messaggio mi costa molta fatica, le forze residue non sono molte e le conservo tutte per combattere contro questo male, con il vostro aiuto sono certo che sarò in grado di raggiungere Philadelphia e vincere questa battaglia". È l'appello inviato ad Askanews da Patrick, 40enne bolognese che sta lottando dal gennaio 2018 contro una grave forma di tumore maligno, un adenocarcinoma mucinoso al colon con KRAS mutato, con metastasi al fegato.

Allo stato attuale in Italia non ci sono cure che possono salvarlo, la sua unica speranza è raggiungere il Penn Medicine's Abramson Cancer Center Clinical di Philadelphia, Pennsylvania (Stati Uniti), dove ci sono tre possibili protocolli a cui potrebbe sottoporsi. Cure costose che lo salverebbero, ma che non può permettersi. Per questo la sua compagna Luciana Grieco, che lo affianca in questa difficile battaglia, ha dato il via ad una campagna di raccolta fondi online (https://ca.gofundme.com/una-speranza-per-patrick), una pagina in cui viene anche raccontata la loro difficile vita dall'inizio della malattia.

"So già che in molti avete fatto tanto per aiutarmi sostenendo la mia campagna, spero che vorrete continuare a farlo, io ci credo, ho fiducia in voi e so che posso continuare a contare su di voi", aggiunge Patrick nel suo messaggio, ringraziando tutte le persone che hanno già fatto donazioni.

Luciana dalla pagina del sito di raccolta fondi spiega che "Patrick è stremato dai dolori ma vuole continuare a vivere, vuole vedere nascere e crescere i suoi bambini, ha tutta la forza per farlo ma non può farlo da solo. Abbiamo pochissimo tempo e tutto il bisogno del vostro aiuto".