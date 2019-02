Milano, incendio distrugge appartamento nel centro: nessun ferito

Milano, 14 feb. (askanews) - Un incendio ha distrutto un appartamento nel cuore di Milano, in via volta 4, nella zona della movida Garibaldi - Brera. Le fiamme sono divampate in un appartamento al quarto piano attorno alle 19.20 di giovedì sera ma nessuno è rimasto ferito perché gli abitanti hanno immediatamente lasciato lo stabile. In particolare nell'appartamento vivevano 4 studenti ma solo uno era in casa al momento dell'incidente e si è subito messo in salvo. Sul luogo sono intervenuti 6 mezzo dei vigili del fuoco che in pochi minuti hanno domato le fiamme. Non ci sono stati altri danni a parte quelli nell'appartamento.