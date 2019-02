Teatro, 150 adolescenti in scena al Piccolo di Milano

Milano, 15 feb. (askanews) - Oltre 150 ragazzi dagli 11 ai 18 anni in scena, sul palco del Piccolo Teatro di Milano, domenica 17 febbraio 2019, per la finale della 20esima edizione del Franco Agostino Teatro Festival, rassegna che dal 1999 promuove il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il teatro.

La commissione tecnica e la giuria popolare composta da oltre 500 studenti hanno premiato per la sezione "Medie" la scuola Virgilio di Cremona, il Gruppo Gost di Bollate (Mi) e La Fabbrica delle Idee di Ronco Briantino (Mb) e per la sezione "Superiori" La Cantina delle Arti di Sala Consilina (Sa), il liceo Bellini di Novara e l'associazione culturale Il Mosaiko di Corbetta (Mi). Sul palco anche i ragazzi fuori concorso della fondazione Nuovo Teatro Faraggiana di Novara. L'ingresso a teatro è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Per l'anno 2018-19 il comitato scientifico del Festival ha scelto come tema la "festa", non solo "per celebrare il traguardo dei vent'anni della rassegna ma anche per rimarcare come l'arte del palcoscenico sia, prima di tutto, gioia e bellezza, aggregazione e condivisione. Gli studenti hanno ideato e messo in scena rappresentazioni di mezz'ora ciascuna che raccontano il proprio mondo tra emozioni, aspettative e paure.

Il Festival - che nella sua storia ha coinvolto oltre 200mila ragazzi di 6 Paesi europei - ha dato il via anche alle iscrizioni alla 21esima edizione del concorso, che si terrà il 22 e 23 maggio al teatro San Domenico di Crema. Le informazioni sono disponibili sul sito web teatrofestival.it.