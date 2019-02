Usa evitano lo shutdown ma Trump dichiarerà emergenza nazionale

Milano, 15 feb. (askanews) - Il Senato e la Camera degli Stati Uniti hanno approvato il decreto che permette di finanziare tutte le attività federali e mette fine allo shutdown. All'interno del testo non c'è nessuna voce che riguarda fondi per costruire il muro sul confine fra Messico e Stati Uniti, questione che ha portato allo stallo al Congresso per mesi, coi democratici contrari alla costruzione. Trump firmerà, assicurano i repubblicani, ma non senza porre condizioni.

"Vorrei dire ai miei colleghi che lui ha fatto sapere che è pronto a firmare il decreto - ha spiegato il capo della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell - ma ha anche intenzione di dichiarare allo stesso tempo l'emergenza nazionale. E io gli ho detto che supporterò questa dichiarazione".

L'"emergenza nazionale" è una procedura che consente al presidente degli Stati Uniti di aggirare il Congresso per raccogliere fondi e irrita molti parlamentari, anche nelle fila repubblicane.