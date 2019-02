Tre mesi di Gilets Gialli, le immagini del raduno a Parigi

Parigi, 16 feb. (askanews) - Tre mesi di gilets gialli: il movimento di protesta, nato dalla rabbia per il caro carburante, si riunisce come ogni sabato e celebra i suoi novanta giorni e il 14esimo appuntamento. A Parigi sono in centinaia a riunirsi sotto l'Arco di Trionfo. Il sabato precedente in tutta la Francia erano scese in strada circa 50mila persone. A livello politico continua il dibattito fra sordi: da un lato il governo del presidente Emmanuel Macron, bersaglio delle polemiche e di un malcontento che si estende a più ceti e ha molte radici, insiste a proporre come soluzione il "dibattito nazionale" lanciato ormai da dicembre. Per il ministro dell'Interno Castaner il movimento "non rivendica più nulla". Ma per i portavoce dei Gilets - numerosi e variati a seconda delle città - si va avanti fino ad ottenere risposte concrete.