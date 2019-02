Conte e Di Maio negli stabilimenti Leonardo di Pomigliano (Na)

Pomigliano d'Arco, 18 feb. (askanews) - Il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, sono in visita ufficiale agli stabilimenti di Leonardo-Finmeccanica a Pomigliano d'Arco (Na), per partecipare al convegno dal titolo: "Innovare il presente guardando al futuro" e il rinnovamento delle linee produttive degli Atr. Per l'occasione la presentazione dell'"Aerotech campus", un Collaborative Innovation Center per lo sviluppo tecnologico , creato in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli.

Ad accoglierli l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, e il presidente di Leonardo, Gianni De Gennaro.