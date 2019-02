Conte: Sud fragile, governo orgoglioso quando esprime talento

Pomigliano d'Arco, 18 feb. (askanews) - "Il governo è molto attento alle aree del Sud e non può che rimarcare la sua attenzione a questa strategia imprenditoriale che i vertici Leonardo hanno concepito per rilanciare un settore dove Leonardo esprime la leadership, cioè le aerostrutture. Quando si ragiona di ricerca e sviluppo dobbiamo fare sistema e questo progetto è particolarmente significativo e stimolante". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Pomigliano d Arco intervenendo al convegno "Leonardo Aerostrutture: innovare il presente guardando al futuro".

"Sono molto lieto di essere qui per questa giornata significativa e importante - ha aggiunto - per il governo tutte le aree del paese, quando si ragiona di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, sono tutte parimenti importanti. Quando ci sono dei distretti industriali significativi al Nord, a Milano ad esempio che rappresenta il 10% del Pil, un padre è orgoglioso dei figli che vanno bene a scuola e che valorizzano i talenti in modo così competitivo. Ma un padre è ancora più orgoglioso e gli si riempie il cuore quando ci sono dei figli ricchi di talenti e altrettanto bravi ma forse un po' più fragili che riescono a esprimere una capacità, un talento innovativo nelle aree del Sud".