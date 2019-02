Gli Ex-Otago si raccontano in Siamo come Genova

Milano, 18 feb. (askanews) - Reduci da Sanremo, gli Ex-Otago sono in giro per l'Italia per il firmacopie del nuovo album Corochinato uscito l'8 febbraio. Lo speciale rapporto tra la band e Genova è raccontato in questo album intenso e anche in Ex-Otago - Siamo come Genova, il film documentario presentato il 2 febbraio al Seeyousound 2019 di Torino. Firmato da Paolo Santamaria, prodotto da I Wonder Pictures, Garrincha Dischi e INRI in collaborazione con Musex, racconta la band come mai prima d ora, attraverso immagini live, retroscena e testimonianze di vita quotidiana, dal successo di Marassi alla creazione di Corochinato. Il film documentario è distribuito nelle sale italiane da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection nell'ambito delle I Wonder Stories.