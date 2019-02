Intesa Sanpaolo e Panini: le figurine prima moneta di scambio

Milano, 18 feb. (askanews) -

Milano (askanews) - La partita per rispondere ai bisogni dei giovani si gioca anche sul terreno del divertimento e, per l'appunto, del gioco. Intesa Sanpaolo, per il secondo anno, ha scelto di collaborare con il gruppo Panini per promuovere, grazie anche alla sinergia con le figurine, i propri prodotti riservati ai più giovani. Una scelta che, come ci ha spiegato il direttore Sales and Marketing Privati Aziende e Retail di Intesa Sanpaolo, Andrea Lecce, si fonda su numeri molto positivi: nel 2018 sono stati infatti sottoscritti 84mila nuovi conti correnti XME UP! riservati ai minori di 18 anni, ma non solo.

ups itw

Andrea Lecce

0.00 - 0.14

"Negli ultimi due anni - ha spiegato Lecce ad askanews - abbiamo erogato sette miliardi di mutui a persone sotto i 35 anni, i giovani sono il futuro e ci piace lavorare con loro".

La clientela under 35, per il gruppo bancario, rappresenta il 20% del totale, e in quest'ottica diventa strategico trovare anche a livello di comunicazione un linguaggio comune con i giovani, oltre che modellare un'offerta adeguata.

ups itw

0.15 - 0.42 (con taglio a 0.24)

"Lo facciamo in due modi - ha aggiunto Andrea Lecce - ovviamente offrendo contenuti di estrema qualità, come XME conto e conto UP!, il mutuo per i giovani, il prestito sull'onore (+++ TAGLIO +++). Però lo facciamo con modalità che vadano incontro alle passioni e agli interessi dei più giovani. Con Panini è un momento molto bello, proprio per tutto quello che comporta, per l'elemento del gioco, perché la figurina è la prima moneta di scambio".

Una moneta che, anche nel 2019, andrà poi nelle filiali, nelle piazze e nei centri commerciali con il Panini Tour Up! 2019, che è stato presentato a Milano dal direttore Mercato Italia Figurine e Card Panini, Antonio Allegra.

ups itw

0.47 - 1.08

"Il Panini Tour - ha spiegato il manager del gruppo modenese - è nato nel 2008-2009, e in questi dieci anni abbiamo toccato centinaia di piazze e milioni di collezionisti. Dallo scorso anno è diventato Panini Tour Up! e ovviamente il nome richiama il conto XME Up!, ma dà anche un senso di gioia ulteriore al tour e siamo andati in location nuove, come le filiali Intesa Sanpaolo".

Alla presentazione nella filiale di Piazza Cordusio a Milano hanno preso parte anche due ospiti d'onore, la calciatrice della Juventus e della nazionale femminile Martina Rosucci e il calciatore del Cagliari e dell'Italia Under 21 Filippo Romagna, testimonial dell'attenzione che anche l'album Panini del 2018-19 ha riservato ai talenti emergenti e, come si dice in ambiti più formali, alla parità di genere. Due aspetti che vanno al di là del semplice gioco delle figurine.