Pd, Renzi: "Non mi candido alle europee né alle primarie"

Milano, 18 feb. (askanews) - "Sul PD ho raggiunto la pace dei sensi. Mi sono candidato 2 volte, adesso sono un senatore, un parlamentare, lotto contro questo governo. Chi vincerà le primarie del PD non deve subire il mio trattamento. Se sei democratico rispetti il risultato delle elezioni". Così Matteo Renzi ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa su Rai1. L'ex Presidente del Consiglio ha poi aggiunto "Non mi candido alle Europee né alle primarie. Il mio obiettivo è quello di dire che non basta un tweet non basta un post, non basta un messaggio superficiale dato attraverso l'algoritmo della bestia, parliamo di contenuti, altro che chiudere i porti bisogna aprire i musei, i teatri, le scuole".