Crozza: mentre Salvini si prendeva l'Italia, Di Maio Rousseau

Milano, 19 feb. (askanews) - Maurizio Crozza durante la copertina di Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio, non risparmia nessuno. Dopo un lungo commento sulle votazioni sulla piattaforma Rousseau "Mentre Salvini si prendeva l'Italia, Di Maio Rousseau", è la volta di Matteo Renzi, ospite la sera prima di Che Tempo che Fa: "La seconda volta in pochi giorni che viene evocato Satana in prima serata su Rai1". Le immagini di raiplay.it