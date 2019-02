Il made in Italy alla fiera difesa e sicurezza di Abu Dhabi

Roma, 19 feb. (askanews) - Il made in Italy ancora funziona nel mondo. La conferma arriva da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, in occasione di Idex, una delle più grandi manifestazioni al mondo dedicate alla Difesa e alla Sicurezza.

Elettronica group, leader mondiale da quasi 70 anni nel settore della sorveglianza strategica, autodifesa, e attacco elettronico per sistemi navali, avionici e terrestri, è presente da 35 anni nell'area sia a bordo degli aerei caccia Mirage della GHQ Air Force che della quasi totalità delle navi della Marina.

La presenza al salone Idex è stata l'occasione per ribadire questo legame di lungo periodo con il territorio, celebrato anche dalla calorosa visita allo stand di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed Bin Zayed.

Il salone è stata inoltre l'occasione per presentare oltre alla tecnologia allo stato dell'arte nella difesa elettronica, anche altri prodotti di punta dell azienda: Adrian l innovativo sistema antidrone, il Dsint, la piattaforma di cyber intelligence della partecipata Cy4gate scelta già dal Fondo Sovrano Mubadala e dal principe Mohammed Bin Zayed attraverso la sua Executive Affairs Authority, e i prodotti dell homeland security proposti dalla partecipata tedesca Elt GmbH che in fiera ha annunciato la fornitura delle proprie tecnologie per intercettazione al veicolo di nuova generazione della Mercedes Benz, lo Sprinter.