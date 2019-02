Champions League, Atletico Madrid-Juve: Dybala in campo

Milano, 20 feb. (askanews) - "Saranno due belle partite contro due ottime squadre. L'Atletico ha fatto della fase difensiva la sua forza, c'è da fare i complimenti a Simeone perché ha fatto un lavoro straordinario, per noi è il primo dei due match in cui porre le basi per passare il turno", lo ha detto l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri a poche ore da Atletico Madrid - Jive, ottavo di finale di Champions. In campo insieme con Cristiano Ronaldo ci sarà Dybala. Khedira non è stato convocato ed è rimasto a Torino per accertamenti.