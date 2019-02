Venezuela, ultimatum di Guaidò alle forze armate: avete 3 giorni

Caracas, 20 feb. (askanews) - "Signori delle forze armate avete tre giorni tre giorni per mettervi dalla parte della costituzione per rispondere a un ordine molto chiaro del presidente della Repubblica ad interim e permettere l'ingresso fegli aiuti umanitari": questo l'ultimatum del presidente ad interim del Venezuela Juan Guaidò rivolto alle forze armate per sbloccare gli aiuti umanitari fermi al confine presidiato dai militari. Le forze armate venezuelane hanno dichiarato lo stato di "allerta" contro eventuali violazioni dei confini del Paese dopo che l'Ammnistrazione Trump ha avvertito i militari del rischio di "perdere tutto" se non si schiereranno a favore dell'autoproclamato presidente ad interim, il leader dell'opposizione venezuelana Juan Gauidò. Il Ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino, ha ribadito "l'obbedienza, subordinazione e totale lealtà" delle forze armate al governo di Nicolas Maduro.