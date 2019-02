Vietnam, un barbiere di Hanoi offre tagli gratis alla Kim o Trump

Roma, 20 feb. (askanews) - Rasato ai lati e gonfio al centro con i capelli all'indietro alla Kim Jong-un, oppure biondo vaporoso con un ciuffo un po' ribelle alla Donald Trump.

Un barbiere di Hanoi, in vista del secondo summit tra il leader nordcoreano e il presidente degli Stati Uniti, in programma il 27 e 28 febbraio nella capitale del Vietnam, ha deciso di offrire un taglio di capelli gratis ai clienti che vogliono rifarsi il look copiando quello di uno dei due leader.

Il proprietario, il creativo barbiere Le Tuan Duong, ha confessato di aver già fatto oltre 200 tagli, ma che la maggior parte degli uomini che si sono presentati hanno voluto il taglio alla Kim, solamente 5, ha detto, hanno scelto di assomigliare a Trump.