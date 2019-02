Brexit, nessuna svolta dopo l'incontro fra May e Juncker

Londra, 21 feb. (askanews) - Non è arrivata nessuna svolta sulla spinosa questione Brexit dall'incontro a Bruxelles fra la premier britannica Theresa May e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

I due in una dichiarazione congiunta hanno confermato di aver discusso soprattutto delle "garanzie" o "rassicurazioni" sulla natura temporanea del "backstop", cioè la clausola di salvaguardia che dovrebbe impedire il ritorno di una frontiera terrestre rigida fra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord, e anche di come rendere queste rassicurazioni giuridicamente vincolanti.

May ha parlato di colloqui costruttivi ma in definitiva non è stata presa alcuna decisione pratica. Se non che i due si rivedranno per un nuovo colloquio entro la fine del mese. Ma intanto i tempi stringono e il 29 marzo, termine ultimo per raggiungere un accordo, è sempre più vicino.