Moratti (Special Olympics): con P&G alleanza nel nome del sociale

Milano, 21 feb. (askanews) - "L'unione fra Procter & Gamble e Special Olympics? P&G è stata fondata nel 1837 da due emigrati europei che sono andati negli Usa e hanno costruito una delle più importanti aziende del mondo. Oggi Procter and Gamble ha una reputazione straordinaria e sta portando avanti un'alleanza con un'altra organizzazione americana, fondata nel 1968 da Eunice Kennedy, sorella dell'allora presidente Usa John Fitzgerald Kennedy. Nel 1968 è partita la prima olimpiade di Special Olympics a Chicago. Ad oggi Special Olympics conta 5 milioni di atleti in più di 60 paesi. Nel sociale Special Olympics è riuscita a fare quello che P&G ha fatto nel mondo imprenditoriale". Lo ha affermato Angelo Moratti, Presidente di Special Olympics, a margine della presentazione dell'iniziativa #IoAdottoUnCampione realizzata in collaborazione con Procter And Gamble e "Acqua e Sapone" per raccogliere fondi per gli atleti azzurri che parteciperanno ai Giochi ad Abu Dhabi a marzo.