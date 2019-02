Clima, Greta Thunberg a Parigi per la mobilitazione dei giovani

Parigi, 22 feb. (askanews) - "Il futuro comincia qui": circa 200 giovani hanno manifestato a Parigi sotto la guida dell'adolescente svedese Greta Thunberg, paladina della lotta al cambiamento climatico, per la seconda giornata di una mobilitazione ancora piuttosto timida dei ragazzi francesi sul clima. Circondata da decine di giornalisti, la giovanissima

militante diventata una star della lotta contro il global warming, ha tenuto una conferenza stampa in place de la République.

"Quando ho cominciato a scioperare non mi aspettavo nulla, volevo solo vedere che cosa succedeva, non avrei mai immaginato di avere tanto seguito. Per me è una sorpresa ogni volta che vedo qualcuno che fa lo stesso. Vorrei che gli adulti si assumessero le loro responsabilità. Scioperiamo perchè la gente non fa nulla" ha detto la giovane col volto serio incorniciato dalle solite treccine.

Greta è diventata celebre facendo sciopero scolastico ogni venerdì davanti al Parlamento di Stoccolma per chiedere ai deputati di fare di più per il clima.

I giovani si sono poi ritrovati in place de l'Opéra con i cartelli "Salva la Terra, mangia un lobbista", "Water is coming" e scandendo slogan come "siamo più caldi del clima".